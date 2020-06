Mario Corso un vero "Stintinese doc"

Il ricordo del primo cittadino Antonio Diana per l'ex giocatore dell'Inter scomparso di recente

Un riconoscimento per Corso che era arrivato prima dell'istituzione ufficiale dello Stintinese doc. «Ma è grazie a quella iniziativa che facemmo assieme al Centro studi sulle civiltà del mare, e che vide protagonista anche Luisito Suarez, che poi decidemmo di istituire quel premio che sino a oggi è stato consegnato a chi ha dato lustro al nostro paese. Mario Corso è stato uno di questi e ci piace ricordarlo come quella sera di 10 anni, nella piazzetta Berlinguer - conclude Antonio Diana -, che ancora dialoga con noi e gli stintinesi».

STINTINO. «Un premio che aveva il sapore dello Stintinese doc, perché a Stintino Mario Corso era uno di casa ed era un profondo conoscitore dei luoghi e delle problematiche del territorio»: così il sindaco di Stintino, Antonio Diana, ricorda l'ex giocatore dell'Inter quando, nel 2010, in occasione dell'incontro culturale in piazza Berlinguer, ''Stintino vista da...'', gli aveva consegnato un premio per sottolineare la sua passione per il paese turistico.

