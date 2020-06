Boris Johnson riapre: “Escluso il rischio di un secondo picco di contagi”

L’Inghilterra tenta il ritorno alla normalità dopo la pandemia di Covid-19 che in tutto il Regno Unito ha fatto oltre 42 mila morti. Il premier, Boris Johnson, ha annunciato dalla Camera dei Comuni il piano di allentamento del lockdown che entrerà in vigore dal 4 luglio con la riapertura di alberghi, pub e ristoranti. La distanza sociale minima verrà ridotta a un metro.

“Dopo aver imposto le restrizioni più severe in tempo di pace, ora siamo in grado di semplificare la vita”, ha dichiarato Johnson a Westminster. “Il nostro lungo letargo nazionale sta finendo”, ha aggiunto. “Non crediamo che attualmente vi sia il rischio di una seconda ondata di contagi che potrebbe sopraffare il servizio sanitario”. Continua a leggere su Agi.it





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a