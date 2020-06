Rinviati a venerdì i lavori sulla rete idrica a Marrubiu, mancherà l’acqua

Sarà cura dei tecnici di Abbanoa anticipare l’apertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse terminare in tempi più brevi rispetto a quelli preventivati. Al termine dei lavori nella rete le squadre saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio del servizio. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

È stato rinviato a venerdì prossimo l’intervento di manutenzione sulla rete di distribuzione nell’abitato di Marrubiu in precedenza programmato per domani. Lo ha reso noto Abbanoa che ha spiegato di aver preso la decisione d’intesa con l’amministrazione comunale.

Fonte: Link Oristano





