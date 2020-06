Navigava oltre i limiti dalla costa: peschereccio multato dalla Guardia Costiera di Cagliari

Le attività di controllo da parte della Guardia Costiera continueranno sia via terra che via mare, al fine di assicurare il rispetto delle norme a tutela delle risorse ittiche, dell’ambiente, dei consumatori e dei pescatori che lavorano nel rispetto delle vigenti normative.

Inoltre, è stata contestata anche una sanzione amministrativa di tremila euro per aver navigato con documenti di bordo tenuti irregolarmente e non aggiornati. L’unità infatti, aveva recentemente cambiato ufficio marittimo di iscrizione, ma continuava a navigare con i precedenti documenti di bordo.

Pertanto, un team ispettivo della Capitaneria di Porto di Cagliari ha atteso il rientro del motopesca in porto per poterla ispezionare e, dagli esiti dei controlli fatti, per procedere a deferire alla Procura il comandante dell’unità per inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione, in quanto aveva condotto l’unità ad una distanza superiore a quella a cui la nave è abilitata.





