Addio Evita, muore una postina di 40 anni dopo un tragico incidente: lascia due figli. Sono stati anche donati i suoi organi, la donna è morta per le ferite riportate nel terribile incidente tra una Porsche e la sua Fiat Panda di proprietà proprio delle Poste Italiane. La donna era originaria di Benevento, lo scontro frontale è avvenuto nei pressi di Treviso, in Veneto. Si chiamava Evelina Federigo, ma tutti la conoscevano come Evita, il nome che utilizzava anche su Fb dove tanti sono i momenti gioiosi fotografati. Un dolore immenso per gli amici, i familiari, i colleghi e tutti coloro che l’avevano conosciuta e soprattutto apprezzata.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a