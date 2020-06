Alcol, urla e risse nella malamovida di Cagliari: “Più controlli anche ai locali che vendono superalcolici”

Il prefetto di Cagliari Bruno Corda ha presieduto nella giornata odierna una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svolta in modalità di videoconferenza, cui sono intervenuti il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, unitamente al Comandante della Polizia Locale, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza. L’incontro, anche a seguito delle esigenze manifestate dal Sindaco di Cagliari alla luce di alcuni episodi verificatisi nello scorso fine settimana, nonché dopo i recenti incontri tra i Sindaci della Città Metropolitana e il Signor Ministro dell’Interno, ha avuto l’obiettivo di individuare specifiche misure che vedano un’ulteriore sinergia tra le Forze di Polizia e la Polizia Locale, volte a garantire le esigenze di tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini, al fine di evitare che il diritto di godere di momenti di socializzazione possa tradursi in rischi di devianza, con conseguenti problemi sotto il profilo dell’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel prendere atto dei servizi sin ora svolti, che hanno portato ad interventi immediati da parte delle Forze di Polizia e della Polizia Locale in occasione di alcune episodi verificatisi in particolare nel fine settimana e che hanno consentito di evitare ulteriori negative conseguenze, nel corso della riunione è emersa la necessità di una linea improntata al massimo rigore attraverso serrati controlli organizzati in modo coordinato al fine di ottenere una ancora più efficace azione sul territorio, attraverso uno specifico orientamento dei servizi. I presenti hanno, pertanto, ritenuto di programmare l’ulteriore rafforzamento e razionalizzazione dei servizi di controllo e monitoraggio svolti, soprattutto nei fine settimana, dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale; verrà così convocato nell’immediatezza un Tavolo tecnico in Questura allo scopo di delineare specifici interventi.

Particolare attenzione sarà così prestata ai luoghi di ritrovo e di divertimento per prevenire adeguatamente fenomeni di illegalità, di disturbo della civile convivenza ed il rispetto delle misure di distanziamento sociale ancora necessarie. In questo ambito, si procederà a specifiche attività di controllo dei pubblici esercizi relativamente all’osservanza della normativa Anticovid oltre che dell’ordinanza sindacale, procedendo a dar luogo alle sanzioni che sono previste dalla legge, che arrivano fino alla chiusura dell’esercizio. Verrà, inoltre, posta una particolare attenzione sui sistemi di vendita non autorizzati svolti in assoluto dispregio della normativa statale e locale in materia di vendita di alcolici e superalcolici. Tale attività di polizia amministrativa vedrà il coinvolgimento, come per il passato, dei competenti uffici dell’Ats e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro nonché delle specialità dell’Arma dei Carabinieri, anche allo scopo di verificare l’osservanza della normativa in materia sanitaria e di contrasto al lavoro nero. In tale contesto, il Prefetto ha concordato con il Sindaco di Cagliari sulla necessità di adottare iniziative mirate ad accrescere la cultura della legalità tra gli operatori del settore e le giovani generazioni che rappresentano i più assidui frequentatori degli spazi all’aperto e dei luoghi di ritrovo e di socializzazione, già programmate e che vedono la partecipazione della Confcommercio Fipe Sud Sardegna con la collaborazione del Dipartimento Salute Mentale e Devianze zona Sud ATS Sardegna nonché della Croce Rossa.

L'articolo Alcol, urla e risse nella malamovida di Cagliari: “Più controlli anche ai locali che vendono superalcolici” proviene da Casteddu On line.