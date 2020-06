“Venduto l’ex mercato, acquistiamo l’area con le antiche mura”

Oristano, dai consiglieri di minoranza Obinu, Sanna e Federico un’idea da 900 mila euro



Con la vendita dell’ex mercato di via Marconi il Comune di Oristano potrebbe acquistare il terreno – attualmente in vendita – tra via Sant’Antonio e via Diego Contini che ospita una parte delle antiche mura cittadine. L’idea è dei consiglieri di opposizione Maria Obinu ed Efisio Sanna (Pd) e Francesco Federico (Indipendente). L’ipotesi avanzata dai tre consiglieri è quella di utilizzare la differenza tra il prezzo a base d’asta – circa un milione e mezzo di euro – e l’offerta con la quale la “ Spesa Intelligente spa” si è aggiudicata l’ex mercato, pari a 2 milioni e mezzo circa. “Un aumento del 60% rispetto al prezzo fissato che si traduce in circa 900 mila euro”, spiegano Obinu, Sanna e Federico.

A sostegno della loro proposta i consiglieri precisano: “Il terreno posto tra la via Sant’Antonio e la via Diego Contini ospita una interessante porzione di mura medievali, in ideale continuità con la parte opposta della via Sant’Antonio,vale a dire quella confinante con la piazzetta Pili già oggetto negli anni passati di valorizzazione e conservazione”. “È in corso un progetto di valorizzazione delle mura medievali della città di Oristano atto a riportare all’attenzione di tutti un simbolo fondativo e fondamentale della città”, scrivono i tre consiglieri nella mozione. “Senza alcun dubbio le mura medievali costituiscono per Oristano una testimonianza di notevole valenza dal punto vista storico-monumentale e di eccezionale importanza sotto il profilo identitario”. Martedì, 23 giugno 2020 L'articolo “Venduto l’ex mercato, acquistiamo l’area con le antiche mura” sembra essere il primo su LinkOristano.it.

