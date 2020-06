“Nei prossimi giorni daremo maggiori informazioni sulla piazza individuata per le proiezioni, in grado di garantire il distanziamento necessario ed il rispetto delle norme vigenti”, spiegano in municipio.

Primi tre titoli per Cinema Estate, dal 15 luglio a Ghilarza Il cartellone coinvolge i comuni del Guilcer e anche Ula Tirso: sabato il via

Questo il calendario con gli altri appuntamenti con il cinema all’aperto a Ula Tirso: giovedì 2 luglio “Il richiamo della foresta”; giovedì 23 luglio “Mio fratello rincorre i dinosauri”; giovedì 30 luglio “Copperman”; l’ultima proiezione è in programma per giovedì 6 agosto con “L’uomo che comprò la luna”.

“Il luogo scelto per la rassegna cinematografica è la piazza 4 Novembre”, dice il sindaco di Ula Tirso, Ovidio Loi. “Ovviamente saranno rispettate tutte le disposizioni previste in materia di sicurezza e prevenzione, garantendoil distanziamento sociale”.

