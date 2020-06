Istruzione e ricerca, un’intesa tra Regione e UniCA

Collaborazione anche su progetti di innovazione e sviluppo del territorio



L’Università di Cagliari e la Regione della Sardegna intensificheranno la collaborazione in materia di istruzione, ricerca, innovazione e sviluppo del territorio. Lo prevede il protocollo di intesa firmato questa mattina dal rettore Maria Del Zompo e dall’assessore agli Affari generali Valeria Satta; era presente anche il professor Gianni Fenu, delegato di Ateneo per l’ICT.

Il documento punta alla realizzazione di azioni di comune interesse, tra le quali la predisposizione di un piano di formazione in e-learning altamente qualificato, attraverso la produzione, l’erogazione e la gestione di servizi di e-learning e di innovazione didattica a supporto del personale dell’amministrazione regionale. I due enti attiveranno anche progetti in materia di Information Communication Technology (ICT) e sistemi informativi nei settori di maggior interesse per la Regione.

“Si tratta di una convenzione importante per noi”, ha commentato il rettore Maria Del Zompo. “Ringrazio la Giunta e il Presidente della Regione per essere andati con noi nella direzione del rafforzamento di sinergie già presenti nei rapporti tra l’Ateneo e la Regione Sardegna nelle sue varie articolazioni, su ambiti come la didattica, la ricerca e i servizi. In particolare, l’Università di Cagliari potrà mettere a disposizione le proprie competenze e conoscenze per contribuire ancora di più alla crescita del nostro territorio”.

Prevista anche una collaborazione per l’attivazione dei servizi dell’Agenda Digitale e il potenziamento dei sistemi informativi delle amministrazioni, al fine di fornire alle strutture adeguati strumenti gestionali che ottimizzino le procedure e la connettività.

Il protocollo mira inoltre a promuovere e rafforzare la collaborazione per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica finalizzati allo sviluppo delle conoscenze utili al territorio e di studi e ricerche per iniziative strategiche a favore della Sardegna. Sarà infine promosso lo sviluppo scientifico e tecnologico delle imprese facendo dell’innovazione uno dei motori principali dello sviluppo locale.

