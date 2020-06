Olbia, coppia di fidanzati tenta di imbarcarsi per Livorno con 5 kg di marijuana nell’auto

I due fidanzati, un nuorese di 38 ed una bolognese di 36 anni, con precedenti di polizia specifici, erano alla guida di un veicolo al cui all’interno vi erano diversi colli di bagagli, in particolare due valige di colore scuro da cui proveniva un fortissimo odore. I militari dell’arma, con il supporto di un’unità cinofila del Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia, hanno proceduto alla perquisizione dell’autovettura, trovando occultati ben 5 kg di marijuana , debitamente suddivisi in bustoni di plastica da un chilo ciascuno all’interno dei bagagli scuri.

Nell’ambito dell’ordinario controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati in genere, i militari stavano effettuando un posto di controllo nei pressi del porto Isola Bianca , quando hanno proceduto a quello di una macchina a noleggio che stava per imbarcarsi sulla motonave notturna delle ore 22,00 diretta a Livorno.

La scorsa notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno tratto in arresto una coppia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.





