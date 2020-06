Patenti a Oristano, la Motorizzazione riparte con gli esami di teoria

A breve anche le prove di guida, a luglio arriverà un esaminatore da Roma

Già dalla prima settimana di giugno sono riprese alla Motorizzazione civile di Oristano, in via del Porto, le prove di teoria per il rilascio delle patenti, dopo la sospensione imposta ai primi di marzo a causa dell’emergenza coronavirus. Sia privatisti che gli utenti iscritti alle diverse autoscuole della città possono sostenere sia gli esami per le patenti A e B (rispettivamente per motocicli e auto), sia quelle di categoria superiore, per la guida di camion e pullman, compresa la certificazione Cqc, che abilita alla guida professionale. Da lunedì 29 giugno si inizierà anche con le prove di guida.

“Non appena è stato possibile, abbiamo riaperto e ripreso le nostre attività”, spiega infatti il responsabile della sezione di Oristano della Motorizzazione. “Ci sono state date ovviamente delle linee guida da seguire in merito alla sicurezza e prevenzione anti-covid, per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale durante le prove. Al momento stiamo procedendo con gli esami di teoria. La Motorizzazione di Oristano è stata infatti una delle prime, nel territorio, a ripartire”.

Per gli esami di teoria è stato necessario riadattare gli spazi: “Da 18 postazioni siamo passati a 9. I turni restano al momento uno al giorno per cinque giorni ma contiamo di incrementarli, passando da cinque a sette settimanali, aggiungendo un doppio turno il martedì e il giovedì, dato che in quei due giorni della settimana apriamo anche di pomeriggio”.

Ogni postazione – banco e computer dotato di schermo ‘touch screen’ – a fine sessione d’esame viene igienizzata. L’affluenza al momento è ancora ridotta: “Molti hanno ripreso solo ora a studiare per gli esami di teoria, dato che sono stati attivati relativamente da poco”, spiegano alla Motorizzazione, “Contiamo però di concludere e smaltire tutti gli esami entro l’estate, specie per chi si era iscritto poco prima del lockdown”.

I candidati e le autoscuole possono prenotare gli esami tramite e-mail, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Fogli rosa e patenti in scadenza sono stati invece prorogati secondo le ultime disposizioni ministeriali dovute all’emergenza sanitaria.

Oltre alla ripresa delle attività e degli esami, alla Motorizzazione di Oristano c’è una novità, nel dopo emergenza: “Siamo a corto di esaminatori per gli esami di guida, dato che due di recente sono andati in pensione”, spiega sempre il responsabile della sezione. “Per questo, la Direzione generale ha deciso di inviare qui un esaminatore da Roma: si tratterà dal 6 all’11 luglio per svolgere gli esami, mattina e sera. In altre Motorizzazioni della Sardegna è già capitato, ma qui a Oristano sarà la prima volta con un esaminatore esterno”.

Martedì, 23 giugno 2020

