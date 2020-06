Contributi per gli spettacoli estivi: ultima settimana per le domande

Iniziativa dell’assessorato alla Cultura del comune di Oristano per sostenere il rilancio culturale della città

Ultima settimana utile per presentare la richiesta di contributo per l’organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative, musicali e teatrali a Oristano. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura e allo spettacolo del Comune a sostegno dei soggetti che promuoveranno eventi nel periodo tra luglio e settembre prossimi. “Interveniamo nel momento della ripartenza di tutte le attività per sostenere lo sforzo di quei soggetti che vorranno impegnarsi per il rilancio culturale con iniziative senza scopo di lucro, che costituiscano rilevante interesse per la comunità locale e concorrano alla sua valorizzazione”, precisano il sindaco Andrea Lutzu e l’assessore Massimiliano Sanna. “Vogliamo sensibilizzare i soggetti che hanno idee, sostenerli nel loro impegno pubblico e venire incontro alle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria considerando che il settore della cultura non ha goduto di alcun sostegno e, nei limiti di quanto ci consentono le casse comunali, almeno a livello locale vogliamo dare un contributo”. Le domande potranno essere presentate da privati cittadini, residenti o normalmente presenti nel Comune, enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a Oristano, enti pubblici, associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione comunale. La concessione di contributi e benefici non è prevista a favore di soggetti facenti parte dell’articolazione politico-amministrativa di partiti politici. Ciascun soggetto interessato potrà presentare una sola proposta di evento/manifestazione. Gli eventi dovranno avere una natura partecipativa/aggregativa con aspetti culturali, ricreativi, sociali, musicali e teatrali, diversificati sia per tipologia che per target.

Gli organizzatori dovranno proporre per l'iniziativa un'area tra quelle che saranno messe a disposizione del Comune, tenendo conto di riservare una particolare attenzione agli spazi verdi, alle frazioni e alle zone periferiche. Gli spazi pubblici non saranno soggetti al pagamento del canone di concessione o al pagamento del suolo pubblico. Per ogni iniziativa potrà essere riconosciuto un contributo massimo di 1.000 euro e, comunque, non potrà superare l'80% delle spese risultanti dal rendiconto documentato dell'iniziativa. Saranno sostenute prioritariamente le iniziative proposte da soggetti operanti nel territorio comunale di Oristano. Il bando e il modello di domanda sono disponibili su questo sito internet istituzionale. L'istanza, completa della documentazione, dovrà essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Oristano (piazza Eleonora 44) oppure tramite PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 30 giugno 2020. Per informazioni ci si può rivolgere all'URP del Comune di Oristano in piazza Eleonora n. 44 (Tel. 0783 791331/337 – E-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) o al servizio Pubblica istruzione, cultura e artigianato (Tel. 0783791238-332). Martedì, 23 giugno 2020

