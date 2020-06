Nelle spiagge oristanesi arriveranno cani da salvataggio e sup per i bagnini

Nelle spiagge oristanesi arriveranno cani da salvataggio, sup per i bagnini e saturimetri Le principali novità contenute nell’ordinanza emanata dalla Capitaneria di porto

Cani da salvataggio, sup per i bagnini e saturimetri faranno la loro comparsa nelle spiagge dell’oristanese durante la prossima stagione balneare per garantire una maggiore sicurezza dei bagnanti. Solo le tre novità contenute nell’ordinanza firmata dal comandante della Capitaneria di porto di Oristano, Antonio Frigo, per la sicurezza della balneazione.

I cani saranno accompagnati da un operatore abilitato e, come illustrato dal comandante Frigo, saranno una presenza aggiuntiva rispetto al bagnino ordinario, che affiancheranno nella postazione di salvataggio.

I bagnini oltre al tradizionale pattino, potranno disporre, appunto, della tavola sup, che potrebbe aggiungersi agli strumenti in dotazione nella torretta di salvataggio. Per l’utilizzo del sup come mezzo di salvataggio, i bagnini dovranno aver frequentato corsi appositi.

Fra le dotazioni di sicurezza a disposizione nelle spiagge quest’anno trovano spazio anche i saturimentri.

“Lo strumento”, chiarisce il comandante Frigo, “servirà per rilevare saturazione battito e perfusione dei bagnanti infortunati”.