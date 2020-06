Attività estive per i più piccoli, a Solarussa via alle pre – iscrizioni

Programmate per il mese di luglio, verranno svolte secondo le norme anti-covid

Anche Solarussa sta organizzando per i più giovani il servizio di animazione estiva 2020, rivolto ai minori residenti nel Comune che hanno frequentato le scuola materna, elementare e media. “Quest’anno l’iniziativa”, commenta il sindaco del paese, Mario Tendas, rappresenta un modo per tentare, progressivamente, di ritornare a condizioni di normalità dopo mesi di restrizioni, dei quali bambini e ragazzi della scuola dell’obbligo hanno maggiormente subito gli effetti negativi”. Le attività sono state programmate per il mese di luglio, nel pieno rispetto delle normative di contenimento del contagio da Covid-19, garantendo quindi tutte le misure previste, tra cui gli ingressi dei gruppi scaglionati temporalmente il triage all’ingresso delle attività. “Vista la necessità di una organizzazione meticolosa, e di analizzare i bisogni delle famiglie”, illustra ancora il sindaco Tendas, “tutti gli interessati sono invitati a fornire la loro pre-iscrizione che può essere reperito in forma cartacea all’ingresso del comune”.

"La pre-iscrizione ci consentirà di avere un quadro di riferimento sui potenziali fruitori del servizio e, conseguentemente, pianificare al meglio le attività e le misure cautelative", spiega Mario Tendas. Il modulo compilato dovrà essere consegnato entro venerdì prossimo nell'apposita cassetta posta all'esterno della struttura comunale o anche via mail agli indirizzi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

