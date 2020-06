Un altro nido di fratino scoperto sulla spiaggia di San Nicolò a Buggerru. A comunicarlo sono le Guardie ambientali della Sardegna: “Anche oggi un’altra splendida sorpresa. Il piccolo trampoliere sembra si stia riprendendo i vecchi spazi per deporre le uova, di solito il nido viene creato sulla sabbia in cui vengono deposte tre uova e covate per circa un mese. Oggi la scoperta da parte di alcuni frequentatori della spiaggia della insolita presenza del piccolo uccellino che accudiva già due pulcini appena nati! Grazie alla segnalazione giuntaci questo pomeriggio abbiamo potuto allertare il corpo forestale regionale e sul posto si è recata una pattuglia della stazione di Fluminimaggiore che ha anche assistito alla schiusa del terzo uovo, ora il nido è stato messo in sicurezza dagli agenti in modo da evitare disturbo e dare la possibilità ai piccoli di incominciare a muoversi in tutta tranquillità”.

” Ricordiamo che il fratino è una specie a rischio di estinzione ed è pertanto rigorosamente protetta in base alla convenzione di Berna, alla direttiva uccelli del 2009 della C.E. e dalla legge 157. La sua presenza, in ogni caso, è un buon indice dello stato di salute dell’intero ecosistema costiero: ogni qualvolta c’è il nido del Fratino significa, insomma, che si tratta di una spiaggia correttamente tutelata e conservata.

Per tanto chiunque avvisti un nido di questa specie avvisi il corpo forestale al 1515. Grazie a tutte le persone che hanno a cuore la tutela dell’ambiente e degli animali e nel caso di oggi un immenso grazie al signor Gessa che ci ha fatto pervenire la segnalazione. Un particolare ringraziamento agli agenti della stazione del corpo forestale di Fluminimaggiore che prontamente si sono recati sul posto e messo in sicurezza l’area”.

L'articolo Magica Sardegna, un nuovo nido di fratino scoperto nella spiaggia di Buggerru proviene da Casteddu On line.