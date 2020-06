Tentò uccidere moglie, chiesti 20 anni

La requisitoria del Pm al processo con rito abbreviato

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 22 GIU - Vent'anni di reclusione: é questa la richiesta di condanna formulata per Ciro Russo, l'uomo che il 12 marzo dello scorso anno a Reggio Calabria tentò di uccidere l'ex moglie Maria Antonietta Rositani lanciandole addosso benzina e dandole fuoco. A formulare la richiesta di condanna, nel processo con rito abbreviato in corso davanti al Gup, Valerio Trovato, é stato il pubblico ministero Paola D'Ambrosio. Russo, che si trovava agli arresti domiciliari ad Ercolano (Napoli), raggiunse Reggio Calabria con lo scopo di uccidere l'ex moglie, di cui conosceva le abitudini.

Fonte: La Nuova Sardegna





