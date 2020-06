Chiara, la fine struggente: muore due giorni dopo la bellissima proposta di matrimonio del fidanzato Edoardo. Una storia d’amore bellissima, finita purtroppo con il triste epilogo: il cuore di Chiara, affetta da un grave tumore, ha cessato di battere due giorni dopo avere ricevuto la richiesta di sposarsi. Non si da pace il suo fidanzato di appena 32 anni, Edoardo Parisi. Lei, Chiara Giuntoli, di Fucecchio, è spirata all’ospedale pisano di Cisanello. Stavano insieme da 5 anni e anche grazie alla forza del loro amore erano convinti di vincere la battaglia più difficile, quella contro la sua malattia, ma non c’è stato niente da fare per salvare Chiara. Nella foto tratta da Fb, la partita di calcetto che il suo fidanzato aveva organizzato proprio come spot contro il cancro. Un abbraccio, quello tra Edoardo e Chiara, che sembra invece un bellissimo spot d’amore.





