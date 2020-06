Norbello saluta la donna morta a Is Arenas dopo una caduta dal balcone

Si svolgeranno questo pomeriggio alle 16, nel cimitero di Norbello, i funerali di Stefania Piras, la donna di 43 anni morta in seguito alla caduta dal balcone della sua casa al mare nella pineta di Is Arenas, sul litorale di Narbolia.

La tragedia ha destato grande sconcerto nel paese del Guilcer, dove in tanti ricordano Stefania Piras per il suo impegno nel volontariato della sua parrocchia e in quello della Caritas.

L’incidente è avvenuto sabato notte. Stefania Piras si era affacciata per scuotere una tovaglia ma il parapetto in legno ha ceduto, facendola cadere per oltre 3 metri. Dopo i primi soccorsi è stata trasportata all’ospedale San Martino di Oristano, ma non è stato possibile salvarle la vita.

Lunedì, 22 giugno 2020

