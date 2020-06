All’Assl visite specialistiche ed esami ancora bloccati. “Costretti a pagare”

“A seguito della pandemia”, commentano i consiglieri di Fratelli d’Italia, “si è venuta a creare una situazione, in particolar modo del nostro presidio Ospedaliero Oristanese, che ha raggiunto livelli non più accettabili”.

“Molti pazienti oristanesi, come per esempio quelli malati di sclerosi multipla”, commentano i tre consiglieri, “per fare una risonanza si vedono costretti a rivolgersi alle strutture private con cospicuo esborso economico”.

Gravi difficoltà per gli utenti dell’Assl di Oristano che ancora attendono di poter eseguire una visita specialistica. Impossibile prenotarla al polimabulatorio di via Michele Pira. Le limitazioni adottate a causa dell’emergenza coronavirus perdurano e tanti sono costretti a rivolgersi alle strutture private, con cospicuo esborso economico. I consiglieri comunali di Oristano del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Giuseppe Puddu, Fulvio Deriu e Lorenzo Pusceddu sollevano il problema con una mozione. Obiettivo impegnare il sindaco e la giunta affinché facciano richiesta al presidente Solinas perché “imponga l’immediata ripresa, in assoluta sicurezza per personale e pazienti, di tutti i servizi e le attività sanitarie depotenziate o ancora sospese a causa della emergenza covid 19”.

Fonte: Link Oristano





