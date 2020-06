A Marrubiu dopo l’emergenza si pensa alle scuole e alla zona Pip

Il Comune tira le somme sugli aiuti a famiglie e imprese: impegno straordinario per gli uffici

Il Comune di Marrubiu si prepara ad investire nuovamente in lavori pubblici, dopo aver dedicato gli ultimi mesi ad affrontare l’emergenza. In arrivo risorse da spendere nella zona Pip, nelle scuole, per l’efficienza energetica e per il cimitero. Intanto però il personale dell’Area servizi sociali ha dovuto fare gli straordinari. Sono stati distribuiti 1.647 buoni spesa a 187 famiglie. Sul fronte imprese e partite Iva, sono state liquidate 160 pratiche per il contributo di 800 euro concesso dalla Regione, per un totale di 194mila euro già erogati (su 212 domande ricevute, 16 sono ancora in lavorazione).

“In aggiunta ai fondi regionali abbiamo destinato alle imprese altri 80mila euro dall’avanzo non vincolato”, dice il sindaco Andrea Santucciu, “rinunciando ad un semestre di investimenti o di opere pubbliche, che avrebbero interessato i vari settori dell’amministrazione comunale. Ma in questo modo abbiamo potuto aiutare 73 imprese”. Sono 56 quelle che hanno ricevuto il bonus intero e 17 l’hanno avuto all’80 per cento, secondo che la sospensione dell’attività sia stata totale o parziale.

“È stata una piccola boccata d’ossigeno”, prosegue il sindaco, “ma di cui siamo fermamente convinti e contenti. Grazie all’ufficio commercio, attività produttive e ragioneria, che ha disposto i mandati già da metà della settimana scorsa, abbiamo già erogato i fondi alle imprese”.

“Abbiamo pensato che in questo periodo la vera cosa importante fosse un aiuto alle imprese, alle partite iva. Per lo stesso motivo, con l’ausilio della polizia municipale e dello stesso settore delle attività produttive, abbiamo voluto già dalla settimana scorsa che i nostri bar potessero usare gli spazi all’aperto, con estensione del suolo pubblico gratuito, come del resto già previsto dal Decreto rilancio”.

“Tutti gli uffici hanno svolto una mole di lavoro notevole”, dice ancora il sindaco Santucciu. “È stato necessario per questo creare una nuova area di responsabilità amministrativa, guidata dall’assistente sociale, e si è riusciti a dare risposte compiute e complete, sia in presenza che in smart working”.

Non tutti i buoni spesa distribuiti dal Comune sono stati utilizzati nei negozi convenzionati: secondo i calcoli fatti dagli uffici, circa 200 sono ancora in circolazione. “La Giunta ha deciso che si possano utilizzare sino al 31 dicembre, perché è chiaro che dopo i problemi sanitari la ripresa economica non può che essere lunga e graduale, e quindi occorre venire il più possibile incontro alle esigenze delle persone e delle famiglie”.