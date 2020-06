Servizi pubblici in gestione esterna per vent’anni? “Bisogna discuterne”

Oristano, i consiglieri di minoranza Sanna e Federico contestano le scelte in segreto della Giunta



“Si vuole impegnare la città con un contratto ventennale senza parlarne con nessuno”. I consiglieri di minoranza Efisio Sanna (Pd) e Francesco Federico (indipendente) attaccano la Giunta Lutzu sull’ipotesi di affidare a una ditta esterna non solo il servizio di gestione degli impianti termici, elettrici e idrico-sanitario degli edifici comunali ma anche l’impianto di illuminazione pubblica, i semafori e la manutenzione delle strade e dei marciapiedi in città e nelle frazioni. I due consiglieri chiedono la convocazione urgente della commissione Bilancio, programmazione e patrimonio, con l’audizione del sindaco e del dirigente responsabile. All’ordine del giorno la proposta presentata dalla Engie Servizi SpA, dopo che – con una determina dirigenziale – è stata prevista l’assegnazione a ditta esterna dei servizi. “La società ha presentato una proposta per l’affidamento in concessione, successivamente integrata”, denunciano i due consiglieri di opposizione. “La proposta prevede investimenti remunerati attraverso il pagamento di un canone e pare ci sia la volontà di impegnare il nostro Comune con un obbligazione contrattuale di 20 anni”.





“Sul tema non si è mai sviluppato un confronto e non è mai stata data informativa ai consiglieri, nemmeno in seno alle commissioni competenti”, denunciano ancora Sanna e Federico. “Questa vicenda prova in maniera inequivocabile l’ipocrisia della Giunta Lutzu circa la condivisione”. “Aspetti così importanti per Oristano non vanno trattati con segretezza, ma affrontati con la massima apertura e tutte le cautele del caso”, commenta Efisio Sanna. “Sono amareggiato e profondamente deluso”. “Pretendiamo chiarezza e trasparenza”, conclude Francesco Federico. Lunedì, 22 giugno 2020 L'articolo Servizi pubblici in gestione esterna per vent’anni? “Bisogna discuterne” sembra essere il primo su LinkOristano.it.

