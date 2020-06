Alla Caritas l’emergenza covid non è finita: tanti aiuti a domicilio

Alla Caritas l’emergenza covid non è finita: aiuti a domicilio in città e provincia

La presidente Lai: “Richieste di viveri e sostegni aumentate”. Come funziona con la fase 2 il Centro diocesano

L’emergenza non è finita per la Caritas diocesana di Oristano, che continua a sostenere le famiglie bisognose con beni di prima necessità e non solo, anche attraverso le consegne a domicilio. “Lo facciamo ancora per mamme sole o per le persone che non si possono spostare e hanno paura di uscire”, spiega la direttrice Giovanna Lai, che insieme ai volontari accoglie ora gli assistiti anche nella sede di via Cagliari. “Ci siamo dovuti adeguare alle disposizioni”, spiega la direttrice della Caritas diocesana Giovanna Lai, “e attualmente accogliamo chi si rivolge a noi al piano inferiore o all’aperto e non più nelle sale vicine agli uffici”. “Naturalmente chiunque vi accede deve portare la mascherina e mantenere le distanze”. La consegna dei viveri avviene su appuntamento: “Una scelta fatta per evitare gli assembramenti”, commenta la direttrice della Caritas diocesana Arborense.

Il lavoro degli operatori dell’ente benefico non si è mai arrestato, anzi, è cresciuto. “Purtroppo la richiesta in questi ultimi mesi è molto aumentata”, spiega Giovanna Lai. “Si rivolgono a noi anche persone che prima, con lavori saltuari, riuscivano a garantire alla propria famiglia la sopravvivenza”. “A loro il nostro sostegno è andato anche per il pagamento di bollette e utenze”, spiega ancora la direttrice della Caritas Arborense. “Siamo intervenuti anche a supporto della didattica a distanza: abbiamo distribuito alcuni pc e pagato abbonamenti a internet per aiutare i ragazzi che avevano problemi a seguire le lezioni a distanza”. “In queste settimane”, conclude Giovanna Lai, “abbiamo avuto modo di sperimentare la grande generosità di enti privati e pubblici e di tante persone che ci hanno donato viveri e offerte in denaro. Anche grazie abbiamo potuto aiutare tante persone”. Lunedì, 22 giugno 2020 L'articolo Alla Caritas l’emergenza covid non è finita: tanti aiuti a domicilio sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano