Monserrato, maxi serra di marijuana in casa: cinque uomini in manette

Sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Quartu, insieme ai loro colleghi di Monserrato, cinque uomini, tutti disoccupati con un’età compresa tra i trenta e i 45 anni, residenti tra Monserrato e Selargius. Il motivo? Droga: i militari, nel pomeriggio di ieri, hanno effettuato un blitz in un appartamento, trovando circa ottanta piante di canapa indiana. Uno degli arrestati, in particolare, aveva adibito la propria abitazione a “giardino”: in più di una stanza sono stati trovati i vasi con le piante, tutte ovviamente sequestrate. L’operazione dei carabinieri è stata coordinata dal tenente Pietro Lucania, che ha già inviato un rapporto alla Procura di Cagliari. I controlli e le indagini stavano andando avanti da un po’ di tempo: “In mattinata è prevista l’udienza per la convalida degli arresti, nella caserma quartese”. Ma le indagini non sono finite e vanno avanti: il cerchio potrebbe allargarsi.





