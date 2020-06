Poetto, due ragazzi in difficoltà nel Sup spinto dal maestrale: salvati da tre bravissimi bagnini. L’episodio è avvenuto al Poetto di Quartu: il pronto intervento dei bagnini Matteo, Luigi e Simone è stato decisivo per salvare e riportare a riva un Sup che stava andando in alto mare con due giovani a bordo, si tratta di due stranieri di Porto Rico, che non rispettando la segnalazione di pericolo per forte vento di maestrale, si sono avventurati al largo senza riuscire poi a rientrare. Decisivo è stato dunque l’intervento con due pattini, uno dello stabilimento Passaggio a nord ovest e uno dello stabilimento Blue Sky. Poi in supporto sono arrivati per controllare lo svolgimento delle operazioni di recupero l’elicottero e una imbarcazione della Capitaneria. I due ragazzi stanno bene, è stata la prima vera operazione di salvataggio della stagione nel lungomare Poetto.

