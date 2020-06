La prova costume, nel primo giorno d’estate, la vince Calamosca con un sold out da piena stagione

La spiaggia di fronte al suggestivo rione del Villaggio Pescatori vuota dove il problema non è stato il vento ma i preparativi per adattare le strutture della spiaggia alle norme di distanziamento personale. Speriamo bene in futuro, le spiagge della nostra isola fra economia e turismo danno lavoro a migliaia di persone, per ora di certo diminuisce la pressione e la preoccupazione ma credo che i leitmotiv per lungo tempo sarà: meglio prevenire che curare.

La prova costume, nel primo giorno d’estate, la vince Calamosca con un soldout da piena stagione. C. Si arriva al paradosso che le cabine degli stabilimenti sono state pagate e prenotate ma non sono frequentate, un abbattimento delle presenze notevole.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a