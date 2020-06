Storie e risate in auto con Jacopo Cullin: nuovo format con Urgu, Loddo, Medda e Cossu

Benito Urgu, Giampaolo Loddo, Massimiliano Medda e Gabriele Cossu raccontati in una veste inedita.

Partendo da questi personaggi, icone della comicità made in Sardinia, Jacopo Cullin dà vita a un nuovo format, tutto all'interno di un'auto. Dal 22 giugno nel sito ufficiale dell'attore e regista cagliaritano va in onda "Il Passeggero", da lui ideato e diretto.

Quattro appuntamenti ogni lunedì alle 9 per quattro settimane per venti minuti.

Tutto in rete, in attesa di tornare sul palcoscenico per recuperare le date degli spettacoli rinviati a causa del Covid-19.

"Ho preso spunto da uno show statunitense che ho però modellato, ampliato e contestualizzato fino a farlo diventare una mia creatura. Al suo interno ho voluto racchiudere tutto: amicizia, cibo, escursioni, archeologia, aneddoti, sorprese, automobili e tante risate in una Sardegna magica, in cui a ricoprire il ruolo del passeggero sarà proprio lo spettatore", spiega Cullin.

Apprezzato anche sul grande schermo ("La stoffa dei sogni", di Gianfranco Cabiddu, e come protagonista in "L'uomo che comprò la luna" di Paolo Zucca).

"Lo show - racconta - è un concentrato di eccellenze sarde, tra ospiti, sponsor, collaboratori e supporter, tra i quali voglio citare il Cagliari calcio e la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari che ci hanno fin da subito dato la loro totale disponibilità concedendoci l'accesso e l'utilizzo dei loro spazi.

Il Passeggero - sottolinea - è un format in cui l'abitacolo di una macchina diventa l'ambiente perfetto per creare l'intimità giusta, così come lo è il momento conviviale di un pranzo: luoghi in cui si abbassano tutte le barriere e gli ospiti si lasciano andare perché dimenticano di essere filmati".

