Sinnai, lo stadio Pizzi avrà un fondo di gioco in erba sintetica

Una serie di interventi sono stati annunciati dal delegato allo Sport al Comune di Sinnai, Nicola Zunnui.

Fra i programmi la realizzazione di un nuovo manto di gioco, questa volta in erba sintetica, nel campo sportivo Sant'Elena che ha ospitato il grande Sinnai del passato assieme al campo Sant'Isidoro, ora trasformato in una piazza.

Previsti anche altri interventi in altre strutture sportive cittadine.

"L'obiettivo - dice Zunnui - è quello di cercare di rilanciare il calcio a Sinnai che in passato è stato protagonista anche a livello di Serie D. Ora si punta soprattutto sul rifacimento del fondo di gioco dello stadio intitolato a Paolo Pizzi, ospitato in zona Sant'Elena".

Di questo si è parlato ieri in Consiglio comunale con Zunnui che ha risposto in particolare alle domande poste dai consiglieri Paride Casula, Roberto Loi e Alessandro Orrù, Chiara Cabras e Katiuscia Concas.

"Un problema che mi sta a cuore - ha detto Zunnui - so bene cosa significa poter disporre di impianti sportivi funzionali sia per le prime squadre che per i ragazzi".

Fonte: L'Unione Sarda