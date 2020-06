Cagliari, fiamme e paura nel sabato notte in viale Elmas: a fuoco il capannone di Stockhouse (VIDEO)

Cagliari, fiamme e paura nel sabato notte in viale Elmas: a fuoco il capannone di Stockhouse. Momenti di grande tensione, vigili del fuoco al lavoro per un vastissimo incendio nell’area di Stockhouse, uno dei negozi più conosciuti di viale Elmas, alle porte della città. Guardate il VIDEO del nostro lettore Danilo, girato pochi minuti fa: la notizia è confermata dai vigili del fuoco che sono all’opera per una difficile battaglia contro le fiamme. Ancora non si conosce la natura del rogo, se sia doloso o meno: complice il forte vento che imperversa anche durante questa prima notte d’estate, l’incendio si è sviluppato rapidamente e risulta molto vasto. Nelle prossime ore il quadro sarà più chiaro. Le fiamme sono alte, dentro il recinto del capannone che ospita uno dei più noti vestiti di biancheria e articoli per la casa.





