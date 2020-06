Cagliari, al Bastione una maxi festa come una discoteca: “Decine di giovani ballano senza mascherine”. Il virus non sembra fare più paura nel cuore della movida cagliaritana: una vera e propria festa da ballo per festeggiare l’estate è esplosa nel cuore del sabato notte al Bastione, con ben poche precauzioni per eventuali nuovi contagi. “Si sono portati anche le casse per divertirsi e ballare, senza protezioni”, racconta la nostra lettrice Giulia P. che ha assistito alla curiosa serata di festa in piena fase tre a Cagliari. Un vero e proprio raduno con la musica a tutto volume. Troppo forte ormai la voglia di divertirsi senza freni, anche se la festa si è svolta con tanta allegria in maniera composta. Nonostante gli assembramenti siano ancora vietati, ed evidentemente con ben pochi controlli. E file enormi anche accanto al locale del Bastione: i dievieti del virus sembrano ormai solo un ricordo.

