“Punta Molentis, 14 euro al giorno per andare al mare a Villasimius: se arrivi alle 17 parcheggio d’oro”

Continuano su Casteddu Online le proteste dei bagnanti per i prezzi aumentati al mare: non solo al Poetto, ma anche nella bellissima Villasimius. Stefano C. racconta l’odissea a Punta Molentis: “Impossibile andare tutti i giorni al mare..!!! Ieri mi reco al mare, esattamente a villasimius nella Spiaggia di PUNTA MOLENTIS, lasciamo perdere le condizioni pessime della strada che ok ci può stare ma arrivare lì alle 17 e dover pagare 10 euro di parcheggio auto, più 1 euro a persona (4€ totali) mi sembra una cosa assurda… !!! Già 10 euro per un posteggio sono eccessivi per un giornaliero, immaginiamoci per mezza giornata, e in più anche chi entra in spiaggia, la nostra spiaggia deve pagare??? Ma quanto mi costa se voglio andare tutti i giorni al mare???! !! Ma il comune di Villasimius si è dimenticato che siamo in una crisi nera e che quest’anno faremo i salti mortali anche per poter portare i nostri figli al mare?!? Perché si deve speculare così tanto su un bene che appartiene a tutti noi, paghiamo già le tasse non basta??? Poi se proprio volete far pagare, abbiate almeno l’accortezza di fare un prezzo più abbordabile e sopratutto di fare una tariffa intera almeno per una per mezza giornata… spero il Comune rimedi, non credo ci siano tante famiglie che si possono permettere di spendere 14 € al giorno solo per poter mettere piede in spiaggia!!!”, lo sfogo di Stefano.

