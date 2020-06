Cagliari, proteste per il nuovo maxi dosso davanti all’Auchan: “Alto e pericoloso, lì passano anche le ambulanze”. Nei lavori in corso alla rotatoria di fronte a quello che diventerà il più grande centro commerciale della Sardegna, a Pirri, è comparso un enorme dosso da scalare con le gomme. Protestano gli automobilisti: “Dossi così alti non sono consentiti dal codice della strada- commenta Massimo M., nostro affezionato lettore- in questa strada passano ogni giorno tantissime auto ma soprattutto i mezzi di soccorso. Ricordiamo che quella è una importante strada di accesso verso il Policlinico Universitario di Monserrato”. In effetti il dosso è veramente alto, anche se sembra provvisorio visto il cantiere aperto.





