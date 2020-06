Poetto, lo show della natura: dopo 26 giorni di cova nascono in spiaggia i pulli del fratino eurasiatico. Al Poetto di Quartu dopo 26 giorni di cova alle 18.30 di ieri la schiusa, come vedete nella bellissima foto di Davide Loi. Alla presenza di Flavio Carta del N.o.g.r.a. della Provincia di Cagliari di Escalaplano, e oggi anche del Wwf davanti a tanti bagnanti che si godevano lo spettacolo, dopo giornate al sole per controllare attacchi di gabbiani e cornacchie, è stato portato a buon fine il grande lavoro di protezione: molti curiosi in spiaggia alle dovute distanze.





