Trasversale Oristano – Arbatax: “Il potenziamento della Provinciale 33 sarà rifinanziato”

Sarà rifinanziata per intero dalla Regione l’opera di potenziamento di un tratto della Provinciale 33, tratto della trasversale sarda Oristano-Arbatax. Lo ha sostenuto ieri in Consiglio comunale Maurizio Frongia, vicesindaco di Samugheo e assessore all’ambiente e protezione civile, rispondendo alla raccolta firme promossa dal gruppo consiliare di minoranza ‘Costruisci il Futuro’ contro la decisione della Regione di rimodulare il mutuo regionale sulle opere pubbliche, che ha cancellato quasi del tutto il finanziamento di 9 milioni di euro per l’opera.

L’assemblea all’unanimità ha approvato una mozione con la quale si chiede all’assessore regionale Roberto Frongia l’impegno a rifinanziare il progetto e incaricare l’Anas per la progettazione. Nella mozione si sostiene anche la formazione di un comitato di sindaci dei territori compresi tra Oristano e Tortolì, interessati alla trasversale, per seguire l’iter del progetto e il controllo da parte delle province di Oristano e Nuoro.

“La Regione non ha definanziato totalmente l’opera”, ha detto Maurizio Frongia, “ma solo in parte. E lo ha fatto per non perdere le risorse, visto che il progetto è ancora fermo alla valutazione di impatto ambientale”.