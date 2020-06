Riapertura dei centri estivi: basta il progetto, i controlli dopo

Bastano un progetto e una dichiarazione sul rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del Covid-19: la Giunta regionale ha approvato procedure semplificate per il riavvio delle attività dei centri estivi per bambini e adolescenti. È prevista anche la sottoscrizione di un ‘patto di corresponsabilità’, tra i gestori dei centri estivi e le famiglie dei bambini iscritti, sul rispetto delle regole e delle misure anti-contagio.

I centri che già hanno presentato un piano organizzativo non dovranno procedere a un nuovo adempimento, a meno che non siano necessarie integrazioni, ma dovranno provvedere alla sottoscrizione del patto di corresponsabilità con le famiglie, o alla sua integrazione.

“Per favorire la ripartenza abbiamo adottato una procedura semplificata e immediata”, conferma l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che ha presentato il provvedimento d’intesa con il collega della Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu. “L’avvio delle attività è subordinato alla comunicazione del progetto organizzativo tramite la presentazione di una dichiarazione, da sottoporre all’amministrazione comunale e al servizio di igiene pubblica competenti per territorio, che attesti il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del Covid-19. Non sarà necessario attendere il via libera. Le autorità potranno avviare verifiche in qualsiasi momento, ma i gestori dei centri estivi, in cui si svolgono attività ludico-ricreative, potranno riprendere a operare subito”.

“I centri estivi per l’infanzia in Sardegna riprenderanno la loro attività e lo faranno in sicurezza”, ha commentato il presidente della Regione, Christian Solinas. “La tutela della salute dei sardi è e continuerà a essere il cardine delle nostre decisioni. L’attuale situazione epidemiologica dell’Isola, caratterizzata da una circolazione virale fra le più basse in Italia, certifica l’efficacia delle misure e degli strumenti messi in campo per contrastare l’epidemia. Oggi, senza abbassare la guardia, diamo un importante segnale d’attenzione sia agli operatori del comparto, sia alle famiglie, ai giovani e ai bambini, sui quali il peso sociale e psicologico dell’isolamento degli ultimi mesi ha gravato in modo particolare”.

