“Bene il rinvio dei concorsi Arst per autisti, ora sbloccare gli esami”

L’assessore Todde aveva chiesto uno slittamento al 30 settebre, visti i ritardi per le patenti



L’ARST ha deciso di rinviare al 30 settembre i concorsi per autisti, come aveva chiesto l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde. Scelta inevitabile, considerando “la prolungata chiusura per l’emergenza sanitaria delle Motorizzazioni e autoscuole in tutto il territorio nazionale, che non ha consentito per diversi mesi il poter sostenere gli esami per le patenti e la CQC (Carta di Qualificazione del Conducente)”, osserva l’assessore.

“Riteniamo che il rinvio dei concorsi pubblici per autisti al 30 settembre possa avvantaggiare tanti sardi che vogliono intraprendere un percorso professionale nell’ambito del trasporto pubblico”, ha detto Todde, augurandosi che “gli esami si possano svolgere al più presto nelle sedi delle autoscuole situate anche nei piccoli paesi della Sardegna. La chiusura di queste strutture crea infatti un disagio per tanti abitanti della provincia costretti a fare diversi chilometri per arrivare a sostenere i test all’interno delle Motorizzazioni”.

Il provvedimento emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto che dal 3 giugno siano consentiti i primi esami di teoria per l’ottenimento di patenti di guida all’interno delle Motorizzazioni, ma attualmente resta bloccato lo svolgimento nelle sedi delle scuole guida.

