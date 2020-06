Siliqua, auto fuori controllo si ribalta sulla pedemontana: un ferito grave

Incidente stradale sulla strada Pedemontana sud, i Vigili del Fuoco di Iglesias estraggono un uomo da un’auto. Dopo un richiesta di soccorso arrivata alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias è intervenuta sulla strada Pedemontana sud all’altezza della diga del Cixerri, nel comune di Siliqua, per un incidente stradale dove, per cause ancora da accertare, un’auto ha perso il controllo ed è uscita di strada ribaltandosi su un fianco. Il conducente è rimasto incastrato ed è stato estratto dagli operatori della squadra VVF e affidato agli operatori sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118 intervenuti con un ambulanza e l’elisoccorso per il trasporto in ospedale (assegnato codice rosso).

Gli operatori VVF hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicolo e della sede stradale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti, i rilievi di legge e la viabilità.

