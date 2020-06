Benvenuta estate: flash mob dei samassesi emigrati a in Francia e Germania

“Il significato di questa iniziativa – spiega il promotore Massimiliano Cocco – è quello di voler dare un segnale di buon auspicio per il futuro. Stiamo attraversando un periodo molto particolare e difficile e non potendo ancora incontrarci di persona, questo è un piccolo modo per poter stare vicini gli uni con gli altri anche se siamo lontani. Sono giunte tantissime foto sinora, un gesto semplice ma importante per esprimere positività e la voglia di guardare al futuro “.

Insolito flash mob per salutare la primavera e dare il benvenuto all’estate: fiori e piante esposti da finestre e balconi in tutte le località dove risiedono i samassesi emigrati. L’iniziativa ha già coinvolto decine di persone che, immancabilmente, hanno iniziato a postare le immagini dai luoghi di residenza: Milano, Neufchef (Francia), Altavilla vicentina, Bad Kissingen (Germania), Renens (Svizzera).





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a