Mountain bike, skate e attività sportive: ecco l’estate dei ragazzi del Barigadu

Prende il via “Estiamo in Barigadu 2020”, il programma di attività sportive e di animazione destinate quest’estate ai bambini e ai ragazzi, promosso dall’Unione dei comuni del Barigadu e che interesserà i comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso. L’iniziativa si svolgerà tra luglio e agosto. Protagonisti bambini e ragazzi che nello scorso anno scolastico abbiano frequentato la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di preiscrizione si può consultare il sito istituzionale dei comuni dell’Unione del Barigadu.

Per partecipare a “Estiamo in Barigadu”, è necessaria la preiscrizione che dovrà esser compilata e presentata entro il 24 giugno prossimo nei vari ufficio dei Servizi Sociali dei rispettivi comuni dei bambini residenti.

“Tutte le attività ludico-sportive si svolgeranno all’aperto”, prosegue sempre l’assessore Sara Olla, “usufruiremo degli impianti sportivi comunali presenti nei vari paesi. Purtroppo, a differenza dell’anno scorso non potremo realizzare la mini olimpiade, per evitare che i bambini dei vari comuni si spostino da un paese all’altro, prendendo mezzi pubblici e così via. Ma siamo comunque fiduciosi che anche quest’estate le attività coinvolgeranno tanti bambini, pur con i limiti imposti dalle misure di sicurezza anti Covid-19”.

Fonte: Link Oristano





