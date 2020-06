Nel centro chiuso al traffico lavora ancora il carro attrezzi

Qualche problema in più è stato rilevato a Torre Grande: “Quella zona è frequentata da un target di popolazione più giovane e quindi meno sensibile”, spiega Raschiotti, aggiungendo però che anche nella marina la situazione è sotto controllo. Almeno fino alle 20, ora in cui gli agenti di polizia locale concludono il servizio.

Intanto, nonostante il centro cittadino stia riprendendo a popolarsi, le norme sul distanziamento vengono rispettate: “Non abbiamo registrato situazioni fuori controllo”, ha spiegato ancora il comandante Raschiotti, “non sono state rilevate infrazioni. Stiamo comunque trattando la cosa in maniera soft, non abbiamo inteso essere molto stringenti”.

Qualcosa, comunque, non sta funzionando come dovrebbe. Cittadini poco informati o qualche falla nell’organizzazione?

Anche ieri i veicoli rimossi non sono stati pochi e non sono stati meno della serata di esordio. “Siamo in linea con la scorsa settimana”, spiega il comandante della Polizia locale, Giuseppe Raschiotti: “circa 16-18 veicoli. Siamo stati comprensivi, abbiamo atteso prima di procedere con le rimozioni”.

Non accenna a diminuire il lavoro del carro attrezzi a Oristano durante le serate di chiusura al traffico veicolare nel centro storico, per permettere alle attività commerciali di occupare il suolo pubblico con tavolini distanziati tra loro, nel rispetto delle norme anti-contagio.

Fonte: Link Oristano





