Il lockdown è finito e Cagliari ritorna alla normalità anche per quanto riguarda il traffico. Che impazzisce, ancora una volta, tra via Liguria e, soprattutto, via Campania. Lì, la doppia corsia per la pista ciclabile ha trasformato le corsie da quattro a due: e i parcheggi regolari, alle dieci e mezzo del mattino, sono già tutti occupati. E, come una “innaturale” conseguenza, ecco ancora una volta il trionfo della doppia fila selvaggia. Otto auto in direzione via Cadello, nove col muso puntato verso la zona di San Benedetto. Finestrini e portiere chiuse, zero controlli. Risultato? Rallentamenti nelle due corsie: auto, pullman e mezzi della raccolta dei rifiuti quasi a passo d’uomo, e non siamo neanche nelle classiche ore di punta. Nessun furgone di consegna merci in doppia fila, chi ha lasciato la vettura, nei fatti, in mezzo alla strada, non doveva certo consegnare pacchi o lettere.

E, sulle piste ciclabili “nuove”, arrivano i mastelli. Due gialli del cartone e un altro paio di colore blu (plastica) lasciati da chissà chi proprio sopra la striscia rossastra dedicata ai ciclisti, costretti a fare lo slalom tra i bidoncini.

L'articolo Cagliari, la giungla di via Campania: doppia fila selvaggia e mastelli sulle piste ciclabili proviene da Casteddu On line.