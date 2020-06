Tre giornate ecologiche a Bosa per ripulire il litorale

Il programma dell’iniziativa voluta dall’assessorato all’ambiente del Comune

Tre giornate ecologiche sono state programmate a Bosa dall’assessorato comunale all’ambiente per ripulire il litorale. Si comincia sabato prossimo, 20 giugno. Saranno ripulite le cunette, la spiaggia di Turas e quelle vicine.

L’appuntamento per chi volesse contribuire è fissato per le 8.30 al parcheggio “le 4 more”. Il sabato successivo, 27 giugno, la pulizia riguarderà le spiagge di Sas Covas, Poggiu Columbu e Cane Malu. Saranno ripulite le cunette e i tratti costieri delle calette. Appuntamento per i volontari alle 8.30, nella strada d’accesso a sas Covas e sa Sea. L’ultima giornata di pulizia, sabato 4 luglio, sarà dedicata a Bosa Marina, S’abba drucche, Cumpoltittu e Tentizos. Saranno ripuliti il Triangolo, la scogliera e le spiagge.

Appuntamento alle 8.30, nel piazzale Pischedda (area Triangolo).

Al termine dell’intervento di pulizia, alla Torre Aragonese ci sarà il saluto delle Autorità presenti e si farà il report delle attività svolte e dei risultati raggiunti. Durante tutte e tre le giornate ecologiche, l’Amministrazione comunale distribuirà a tutti i partecipanti i disposizioni di protezione individuale per garantire le prescrizioni relative all’emergenza COVID-19. All’iniziativa, oltre alla polizia municipale e ai barracelli, hanno aderito l’Assessorato Regionale all’Ambiente, la Conservatoria delle Coste, CircoMare, Croce Rossa, Legambiente Sardegna, le Associazioni Luisa Monti, Speranzampetta, A.N.P.A., NuAdventure, la Ditta Econord.

“L’Ambiente è la nostra casa, il luogo che ci ospita, il desiderio di preservarlo è oggi più vivo che mai. Forse perché abbiamo raggiunto la consapevolezza, che occorre per coltivare l’amore ed il rispetto e quel senso di appartenenza che dobbiamo alimentare e trasmettere ai nostri figli”, commenta l’assessore comunale all’ambiente, Piera Addis. “Negli ultimi decenni stiamo assistendo ad un processo di disattenzione verso l’ambiente, una marcia inarrestabile che, purtroppo, è legata soprattutto ai nostri comportamenti. Per questo è bene che ci indigniamo quando non riscontriamo il rispetto per l’ambiente: è necessario l’esempio delle nostre azioni”.

"Questo è l'obiettivo dell'iniziativa 'Giornate ecologiche', oltre che un gesto d'amore per il nostro territorio e il nostro bellissimo mare, pluripremiato, anche quest'anno, dalle prestigiose Cinque Vele di Legambiente e Touring Club", continua l'assessore. "Pertanto, come opera di sensibilizzazione per la tutela ambientale, l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Bosa ha organizzato queste giornate dedicate alla pulizia di aree di particolare pregio della nostra costa". "Invitiamo ad aderire e partecipare all'iniziativa tutti i cittadini e i volontari delle Associazioni presenti a Bosa", conclude l'assessore Addis. Giovedì, 18 giugno 2020

Fonte: Link Oristano