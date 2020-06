Villasor, l’Avis distribuisce le mascherine per tutte le famiglie

L’Avis di Villasor insieme al Comune per la distribuzione delle mascherine per la popolazione.

Il Comune di Villasor ha delegato l’Avis per la distribuzione dei Dpi (dispositivi di protezione individuale) consegnati dalla Protezione Civile Nazionale. I volontari distribuiscono le mascherine nel cortile interno della sede di via Roma al civico 30. E’ possibile ritirare le mascherine per tutto il nucleo familiare. Ad ogni cittadino verranno consegnate due mascherine monovelo nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle 18, e la domenica dalle 8 alle 12.

“La tutela della salute delle persone è una delle missioni fondanti della nostra associazione – dichiara il presidente Alessandro Pillitu. La raccolta di sangue, ricordiamo che non si è fermata neppure in questa emergenza sanitaria, è importante sostenere l’associazione: le donazioni di sangue anche nel periodo estivo. Il prossimo appuntamento per donare il sangue sarà domenica 21 giugno dalle ore 8 alle 12”.