Alice, futura bioingegnera di Cagliari: “Tanta ansia per l’esame orale tra mascherina e tutte le materie”

Alice Cittadini, diciotto anni, di Cagliari, è una delle tante studentesse che si ricorderà in maniera molto più intensa, rispetto al solito, del suo esame di maturità. Indirizzo scientifico, liceo Pacinotti, scoglio superato nonostante l’emergenza Coronavirus: “Ho portato tutte le materie, è stato impegnativo, il colloquio è durato un’ora. All’inizio solo matematica e fisica, poi

tutto il resto. Ho studiato a casa, non è stato comunque così strano perchè, alla fine, la preparazione prima di un esame è sempre singola. Ansia? Sì, molta. Quando sono entrata nella classe, però, i professori sono riusciti a farmi mettere a mio agio. All’ingresso della scuola e della stessa aula c’era il gel igienizzante, la mascherina me la sono potuta levare perchè la distanza dei due metri era garantita”.

Adesso, un’estate di riposo con la mente già proiettata all’autunno: “Farò l’Università, mi iscriverò in Ingegneria biomedica”





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a