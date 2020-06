A Cabras gazebo e tavolini: già 13 attività commerciali utilizzano lo spazio pubblico in centro

Il Comune manda avanti il piano per il rilancio e la tutela della salute

A Cabras, da oggi altre tre attività potranno beneficiare dello spazio pubblico concesso dal comune per poter realizzare l’attività esternamente al proprio esercizio commerciale. Una soluzione proposta ai gestori dei locali che hanno uno spazio interno troppo limitato per riuscire a “galleggiare” in questo difficile momento economico di ripresa.

Al momento hanno presentato domanda 24 attività e di queste, 13 hanno già ottenuto lo spazio richiesto. Da venerdì, anche con il maltempo, il comune impiega la sua forza operativa per l’installazione dei dissuasori, indispensabili per la pedonalizzazione e l’allestimento di detto spazio in sicurezza.

Il Comune di Cabras sta così procedendo con il piano annunciato giovedì scorso per rendere possibile le concessioni di spazio pubblico alle attività che ne abbiano fatto domanda.