Cagliari, riapre il mercatino: domenica gli ambulanti al parcheggio Cuore di Sant’Elia

“Abbiamo voluto mantenere gli impegni e domenica partiremo”, dichiara l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia. A gestire il mercatino il neonato comitato spontaneo “Ex viale Trento”. Per partecipare occorrerà iscriversi e versare la quota di 5 euro per l’occupazione della piazzola. C’è spazio per oltre 500 ambulanti. Le iscrizioni si apriranno venerdì 19 giugno al parcheggio Cuore alle 11.

Domenica riapre il mercatino. Archiviata la stagione di viale Trento e in attesa di inaugurare quella di via Simeto, gli ambulanti potranno sistemare la propria merce al parcheggio Cuore di Sant’Elia, tra il mare e il vecchio stadio dei rossoblù.





