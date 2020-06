Pagamenti in contanti, da luglio c’è un nuovo limite ed è decisamente più basso. Ancora i contanti non verranno eliminati, ma per chi non rispetta le regole la sanzione può diventare salatissima e raggiungere i 50 mila euro. Dal primo luglio infatti si potrà pagare in soldi contanti solo sino a un massimo di duemila euro. Ma attenzione: da gennaio 2022 questo limite sarà ulteriormente dimezzato, passando a soli mille euro. Sarà necessario un bonifico o un’altra forma comunque tracciabile per i trasferimenti superiori di denaro.

L'articolo Pagamenti in contanti, da luglio c’è un nuovo limite ed è decisamente più basso proviene da Casteddu On line.