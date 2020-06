L’economia della Sardegna, la pandemia e il rapporto Crenos. Incontro su Fb. C’è anche Macis

Si parlerà delle ripercussioni macroeconomiche del Covid sulla Sardegna, delle conseguenze per il turismo e per il sistema sanitario, nonché della comunicazione attraverso la statistica durante le crisi.

Il 27° Rapporto del CRENoS sull’economia della Sardegna 2020 verrà presentato in un incontro organizzato dal CRENoS e dalla Fondazione di Sardegna intitolato “Le prospettive dell’economia in Sardegna dopo la pandemia”. L’incontro verrà trasmesso venerdì prossimo 19 giugno alle 16, sulla pagina Facebook del “CRENoS – Centro di ricerche economiche Nord Sud”.

Venerdì 19 Giugno a partire dalle ore 16:00, in occasione della pubblicazione del 27° Rapporto annuale 2020 sull’Economia della Sardegna, i ricercatori del CRENoS si riuniranno, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, per discutere sulle prospettive dell’economia regionale dopo il #Covid19. L'evento si terrà online e occorrerà cliccare al seguente link https://www.facebook.com/CRENoSCentroRicercheEconomicheNordSud/videos/3004744926267986/Segnate in agenda l'appuntamento.#StayTuned

Fonte: Link Oristano





