Spagna, 16 luglio omaggio alle vittime

Lo ha annunciato Sanchez. Ci saranno i leader Ue e Oms

(ANSA) - MADRID, 17 GIU - La Spagna ricorderà le vittime del coronavirus in una cerimonia in programma il 16 luglio, a cui parteciperanno i vertici dell'Ue e dell'Oms. Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez in parlamento. "Sarà un "omaggio ai 27mila compatrioti che hanno perso la vita ed alle persone in prima linea nella lotta alla pandemia in questi tre mesi", ha detto. L'evento sarà presieduto da re Felipe, alla presenza del presidente del Consiglio Ue Charles Michel, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il presidente dell'Europarlamento David Sassoli, l'Alto Rappresentante Joseph Borrell e il capo dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. La Spagna è stata tra i paesi più colpiti della pandemia, con 244mila contagi e oltre 27mila morti. Dal 27 maggio, per 10 giorni, è stato osservato il lutto nazionale, il periodo più lungo dalla fine della dittatura nel 1975.