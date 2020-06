A Narbolia 800 euro alle famiglie:  liquidate 88 domande

L’amministrazione ha cercato di sostenere i cittadini in difficoltà anche con i buoni spesa. “Per quanto riguarda la solidarietà alimentare”, dice ancora il sindaco di Narbolia, “abbiamo ricevuto 45 richieste e consegnato a 309 buoni, per un importo totale di 11.250 euro”.

“Le domande ricevute sono state quasi 100”, continua il primo cittadino, “e attualmente stiamo valutando se tutte quelle non ancora soddisfatte abbiano i requisiti. Sicuramente comunque le risorse attuali non basteranno. Chiederemo nuovi fondi alla Regione”.

“Come amministrazione abbiamo deciso anche di distribuire 150 pacchi di solidarietà alimentare”, spiega ancora Gian Giuseppe Vargiu: “in primis alle partite Iva che hanno subito danni per questa epidemia, il resto ad altre realtà famigliari in difficoltà, non dimenticando la Caritas, come sempre molto attiva e presente in paese in tutti i periodi dell’anno”.

“Lo abbiamo fatto per dimostrare loro la nostra vicinanza”, conclude il sindaco di Narbolia.

Mercoledì, 17 giugno 2020

