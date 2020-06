La scuola estiva sarà divisa in due moduli, dal 13 al 29 luglio e dal 3 al 6 agosto (3 settimane di lezione e una di simulazione) e sarà articolata su cinque giorni settimanali, per un totale di 78 ore complessive. L’iscrizione è già possibile secondo le modalità previste dal bando pubblicato sul sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia; tutti gli avvisi relativi alla scuola estiva possono essere consultati qui .

Durante le lezioni saranno sviluppate le nozioni teoriche basilari della logica e del ragionamento logico, delle scienze fisiche, chimiche e biologiche. Oltre alle nozioni contenutistiche, saranno forniti metodi e strategie per una risoluzione efficace dei quesiti che permetteranno, tra l’altro, la gestione ottimale del tempo assegnato per lo svolgimento del test.

Studiare in estate per arrivare preparati al test d’accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Cagliari. L’Ateneo organizza anche quest’anno la scuola estiva di preparazione e mette a disposizione 450 posti per gli studenti iscritti al quarto e al quinto anno delle scuole superiori. Le domande si potranno presentare fino al 28 giugno, i corsi – quest’anno in modalità online – inizieranno il 13 luglio.

Test di Medicina all’Università di Cagliari, le domande per la scuola estiva Disponibili 450 posti per gli studenti iscritti al quarto e quinto anno delle superiori

Fonte: Link Oristano





